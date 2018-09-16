Федотов: игроки «Оренбурга» не выглядели мальчиками для битья, мы гордимся ими

«Иной раз само отношение к футболу важнее результата. Мы гордимся командой, гордимся нашими болельщиками, которые гнали нас вперёд. Ребята показали хороший футбол и, считаю, серьёзно потрепали во втором тайме «Зенит». Наверное, невезение и хорошая игра вратаря не позволили нам сравнять счёт. Несмотря на отрицательный результат, мы поблагодарили ребят после матча за хорошо проделанную работу. Не всегда бывает так, что хорошая игра приводит к хорошему результату. То, что результат будет, — мы в этом не сомневаемся. Есть отношение к делу, есть желание побеждать, развиваться, расти. Понятно, что во втором тайме «Зенит» стал играть по счёту. Тем не менее мы не выглядели мальчиками для битья, в первом тайме тоже создали очень много моментов. Естественно, эта команда быстро перестраивается, закрывает зоны, и нам в завершающей стадии атак чуть-чуть не хватало быстроты и точности паса», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».