Федотов: «Зенит» воспользовался оплошностями, которые допустил «Оренбург»

«Мы готовились к сопернику, разбирали стандартные положения, быстрые атаки, но сыграли чуть-чуть невнимательно и пропустили быструю атаку. Со счёта 0:2 тяжело отыгрываться, конечно. Но тем не менее в первом тайме было содержание, хорошее движение и были созданы подходы к воротам.

Не хватало точности и завершающего паса, нужно было быстрее перемещать мяч в свободные зоны. Надо признать, что «Зенит», обладая качественными футболистами, воспользовался теми оплошностями, которые мы допустили», — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.

Поражение от «Зенита» продлило серию «Оренбурга» без побед в РПЛ до трёх матчей (два поражения и ничья).