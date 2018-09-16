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Федотов: «Зенит» воспользовался оплошностями, которые допустил «Оренбург»
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Федотов: «Зенит» воспользовался оплошностями, которые допустил «Оренбург» 

Чемпионат.com + ещё 6 3 часа назад
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал домашнее поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).
«Мы готовились к сопернику, разбирали стандартные положения, быстрые атаки, но сыграли чуть-чуть невнимательно и пропустили быструю атаку. Со счёта 0:2 тяжело отыгрываться, конечно. Но тем не менее в первом тайме было содержание, хорошее движение и были созданы подходы к воротам.
Не хватало точности и завершающего паса, нужно было быстрее перемещать мяч в свободные зоны. Надо признать, что «Зенит», обладая качественными футболистами, воспользовался теми оплошностями, которые мы допустили», — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.
Поражение от «Зенита» продлило серию «Оренбурга» без побед в РПЛ до трёх матчей (два поражения и ничья).
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