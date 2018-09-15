На главного тренера «Оренбурга» претендуют четыре клуба премьер-лиги

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов привлек внимание четырех клубов премьер-лиги, сообщает «Свободная Пресса» со ссылкой на ФАН.

По информации издания, два из этих четырех клубов планируют уволить своих нынешних главных тренеров уже в ближайшее время.

52-летний Федотов возглавил «Оренбург» в августе прошлого года после отставки Темури Кецбаи.

Под его руководством команда спустя год вернулась в премьер-лигу и после шести туров занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Федотов самостоятельно работал в «Урале», «Металлурге-Кузбассе» и «Синаре».

Добавим, что в нынешнем сезоне пока произошла только одна отставка главного тренера — в «Ахмате».