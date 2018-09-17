Девочка сломала руку в забеге «Кросс наций» в Якутске

16 сентября в Якутске прошло ежегодное мероприятие «Кросс наций». Однако забег превратился в давку, в которой пострадала местная школьница. Об этом сообщил сайт YakutiaMedia.

14-летняя Кристина рассказала, что ее толкали на протяжении всего времени, пока она бежала. Девочка не выстояла, хотя подвижная и спортивная, упала и сломала руку.

Пострадала не только она. В педиатрическом отделении Медцентра города были десятки детей, которые поранились во время спортивного мероприятия. Многие получили серьезные травмы: перелом носа, вывихи, а также был случай ушиба позвоночника.

СМИ Кристина рассказала, что на «Кроссе наций» обязали присутствовать весь класс, раньше такого не было. «Скорую» вызвал сотрудник ГИБДД . Бригада долго не могла подъехать из-за перекрытых улиц. В медицинском учреждении девочку сопровождала ее классный руководитель.

Мама девочки недовольна произошедшим и считает, что организаторы должны понести ответственность за «ужас, который там творился».