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Девочка сломала руку в забеге «Кросс наций» в Якутске
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Девочка сломала руку в забеге «Кросс наций» в Якутске 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
16 сентября в Якутске прошло ежегодное мероприятие «Кросс наций». Однако забег превратился в давку, в которой пострадала местная школьница. Об этом сообщил сайт YakutiaMedia.
14-летняя Кристина рассказала, что ее толкали на протяжении всего времени, пока она бежала. Девочка не выстояла, хотя подвижная и спортивная, упала и сломала руку.
Пострадала не только она. В педиатрическом отделении Медцентра города были десятки детей, которые поранились во время спортивного мероприятия. Многие получили серьезные травмы: перелом носа, вывихи, а также был случай ушиба позвоночника.
СМИ Кристина рассказала, что на «Кроссе наций» обязали присутствовать весь класс, раньше такого не было. «Скорую» вызвал сотрудник ГИБДД. Бригада долго не могла подъехать из-за перекрытых улиц. В медицинском учреждении девочку сопровождала ее классный руководитель.
Мама девочки недовольна произошедшим и считает, что организаторы должны понести ответственность за «ужас, который там творился».
Новоиспеченный мэр Якутска Сардана Авксентьева не осталась в стороне. Она заявила, что для крупных спортивных мероприятий необходимо выделять специализированную площадку. Также она заявила, что все необходимые меры уже предприняли.
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