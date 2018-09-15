«Кан» разыграл билеты на места в джакузи рядом с полем на матч с «Лионом»

«Кан» разыграл среди своих болельщиков необычные билеты на домашний матч 5-го тура чемпионата Франции с «Лионом», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Клуб в рамках партнёрства с одним из центров талассотерапии провёл в социальной сети конкурс. Четверо победителей получили билеты на места в джакузи, который будет располагаться рядом с полем во время матча с «Лионом». Обладатели необычных билетов смогут посидеть в джакузи по двое в одном из таймов.

Матч «Кан» — «Лион» пройдёт на стадионе «Мишель д’Орнано» сегодня, 15 сентября. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

После четырёх туров чемпионата Франции «Лион» (6 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице, «Кан» (5) — на 13-й строчке.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Кана».