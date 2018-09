Что делает концерты BTS такими особенными?

Мировой тур BTS, стартовавший в конце августа стремительно набирает обороты. Каждый раз, выходя из зала после концерта, поклонники восторженно восклицают: «Это было потрясающе!». И дело не только в том, что фанатам наконец-то удалось вживую увидеть своих кумиров! Концерты BTS и правда отличаются от шоу многих других артистов.

Хореография и танцы

Редко какие еще исполнители уделяют столько внимания танцевальным элементам шоу. Концерты BTS — это не просто ритмичное движение под музыку, а настоящий мюзикл, детально отрепетированный от и до. Парни всегда стремятся сделать свои выступления идеальными, поэтому перед концертами и записями роликов месяцами не спят ночами, отрабатывают движения и придумывают новые танцевальные фишки.

Блестящие костюмы

BTS следят не только за идеальностью своих движений и подолгу редактируют слова своих песен. Ребята уделяют огромное внимание своим нарядам. Костюмам на концертах BTS может позавидовать любой модный дом. За время концерта участники могут сменить 6-7 нарядов, каждый раз удивляя поклонников чем-нибудь новеньким. Искры, блеск, сияние страз — именно так можно охарактеризовать костюмы участников BTS во время их последних выступлений в Лос-Анджелесе. Thank you, LA! LA에서 4번의 공연은 아미들이 있었기에 할 수 있었습니다! We’ll come back soon! #미국4회차공연 pic.twitter.com/kOtlGfgwmH

— BTS_official (@bts_bighit) September 10, 2018 Индивидуальность

Конечно, ARMY любят всех участников BTS одинаково, да и вообще представить себе ребят вне группы кажется невозможным. Но все-таки во время выступлений каждому из членов группы выпадает шанс остаться наедине с публикой и продемонстрировать свой талант на все 100%.

ARMY-семья

Фанаты BTS — это настоящая семья. Поклонники группы, которые только недавно познакомились с творчеством BTS отмечают, что перед концертами ARMY всегда собираются вместе, обсуждают группу, слушают музыку, веселятся, делают забавные фотокарточки на память.

«Среди ARMY всегда чувствуешь себя, как дома», — рассказала журналистам одна из поклонниц группы.

А что еще, по-вашему, отличает концерты BTS от шоу любых других исполнителей? Thank you, Bay area! 우리 손 꼭 잡고 오래오래 늘 함께☺️ 다음에 다시 만날 날을 기약하며 안녕~! #LY오클랜드 #RM생일ㅊㅋ pic.twitter.com/ob1PhMYNfG

— BTS_official (@bts_bighit) September 13, 2018