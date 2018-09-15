«Локо» не раскрывает потенциал Смолова. 4 итога дерби

Переломное решение Дмитрия Хохлова , слабость фланговых защитников «Локо» при подачах и холостая игра Федор Смолова — «Советский спорт» подводит итоги московского дерби.

Бело-голубые неоднократно создавали остроту после фланговых подач. Команда Дмитрия Хохлова их готовила. Неизменно у «Динамо под навесы открывались футболисты в зонах крайних защитников „Локо“ Игнатьева и Лысова — в зависимости от того с какого фланга шла подача: если с левого динамовского, то жертвой становился Лысов и наоборот. На таких подачах Луценко и Ко могли выиграть всю игру!

Три супершанса после подач

Свой первый гол гости забили после навеса Рауша на Кардозу. Вместе с португальцем под навес защитника в зоне Лысова открывался Луценко. Михаил мало того, что проигрывает обоим в габаритах, оказался в численном меньшинстве.

В конце матча в зоне Лысова открылся и пробил по воротам после навеса Рауша вышедший на замену Евгений Марков — „Локо“ спас Маринато Гилерме.

Совершил спасение русско-бразильский вратарь и при другой фланговой атаке — после подачи Луценко на Антона Соснина в зону Игнатьева в середине второго тайма. Рядом с Сосниным еще был Кирилл Панченко . Как и в голевом эпизоде, возникла ситуация „2 в 1“.

В данных ситуациях важны два фактора. Во-первых, рост защитников „Локо“ — 180 сантиметров у Игнатьева и 182 у Лысова. Во-вторых, рывки динамовских футболистов в их зоны на скорости. Поэтому и Владислав, и Михаил оказывались в тупике, а „Динамо“ создало сразу три явных голевых момента.

No Semin — No Party? Пока вопросов к Палычу больше, чем к Геркусу

»Локо» в какой-то степени еще повезло. Из шести подач Рауша точными оказались лишь две, Жоаозиньо столько раз нашел партнеров, совершив семь попыток. Больше двух раз точными навесами у «Динамо» не отметился никто.

У Юрия Семина есть козырь, за счет которого он может минимизировать проблему, — Бенедикт Хеведес . И игра в три защитника — лишь один из вариантов. На ЧМ-2014 в составе сборной Германии футболист выступал на позиции левого защитника. Его можно ставить крайним в четверке. Он высок (188 сантиметров) и хорошо играет головой.

Но совсем проблему данный ход может не решить — футболисты «Локо» давали динамо беспрепятственно подавать. Во многом потому что крайне полузащитники — атакующие игроки, которым свойственно недорабатывать в обороне. С игры бело-голубые совершили 17 подач. И это тоже проблема.

Из-за дисквалификации у «Динамо» не играл главный разрушитель чужих атак в центре поля — Самба Соу. Его отсутствие стало большой проблемой бело-голубых при обороне на своей половине поля.

Передачи за спину при атаках по центру

Их гости зевали. Не только Панченко и Жоаозиньо, игравшие в центре скорее от отсутствия иных вариантов. Но и нацеленный на разрушение Теттех. Мяч между линиями соперника получал кто-то из тройки Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк.

Бездействие при фланговых атаках

Игроки «Динамо» либо не ускорялись за своими соперниками при передачах с бровок, либо просто отсутствовали у своей штрафной. В большей степени проблема касается Жоаозиньо и Панченко.

Сразу дважды при подобных ситуациях мог забивать Антон Миранчук , но эпизоды не решал, а в одном даже не довел дело до удара.

Переломное событие матча произошло на 58-й минуте — Дмитрий Хохлов выпустил на поле Антона Соснина, а «Динамо» при обороне перестроилось со схемы 4-5-1 на 4-4-2. Проблемы «Динамо» в центре поля в первом тайме во многом проявлялись из-за отсутствия давления на Игоря Денисова и его ближнего товарища (он менялся по ситуации), которые беспрепятственно делали передачи. Выдвинув Панченко ближе к форварду, Хохлов включил прессинг. Если у тебя проваливаются при обороне у своих ворот полузащитники, то игру можно просто отодвинуть к средней линии.

Вернитесь к эпизодам, когда динамовские полузащитники получали передачи за спину. Там не было нужно прессинга на хавбеков «Локо».

До выхода на поле Соснина и выдвижения Панченко «Локо» спокойно проникал к динамовской штрафной. С переменой все изменилось — «Динамо» отжало игру от своих ворот, лишило соперника территориального преимущества. Удаление Крыховяка сыграло на руку бело-голубым, но еще раньше Хохлов поспособствовал перелому.

Хохлову удался сильный матч. По слабостям соперника тренер ударил, на ход игры среагировал, устранив недочеты.

Команда Юрия Семина имела много отличных подходов к чужим воротам в позиционных атаках (в кои-то веки), но не реализовала их. Помешали организационные сложности.

Юрий Семин: Теперь Смолову будет легче

Когда в первом тайме один из полузащитников находил мяч между линиями, то непосредственно перед воротами имел один адреса для передачи — Эдера. Португалец открываниями под проникающие передачи не силен. Поэтому на него пасов почти и не было.

После перерыва Семин бросил в бой Смолова и Фарфана. Но ничего не последовало. Федор нанес лишь один удар, да и тот издали! В «Краснодаре» он угрожал чужим воротам 5 раз за встречу, 3 — из штрафной.

Показательны два момента. В одном из эпизодов Смолов предложил себя Денисову на линии офсайда. Но Игорь выбрал другое продолжение. Атака не завершилась — пас на Смолова попытался сделать Крыховяк, но допустил технический брак. В «Краснодаре» умели своевременно доводить мяч в свободные коридоры на нападающего. В «Локо» пока этого нет. А будет или нет — большой вопрос. У «быков» была поставлена игра в одно-два касания, у красно-зеленых больше места импровизации. А это потеря секунд.

В другом примечательном эпизоде Смолов открылся между линиями, получил передачу и отыграл партнеру. Но в этот момент «Локо» остался впереди без нападающего. В «Краснодаре» в таких ситуациях впереди был как минимум Классон. А обычно и еще кто-то.

Потенциал футболиста раскрывает команда. Или способствует этому. Так же, как раскрытию потенциала любого из нас, способствует окружение. Николай Писарев по ходу прошлого сезона предупреждал: «Смолов в другой команде может не забивать так много, как в „Краснодаре“. Его мысль подтверждается уже второй раз — история сборной России на ЧМ-2018 не забыта.

Кадры: „Матч Премьер“.

Поделитесь с друзьями и знакомыми данной статьёй!

По материалам: www.sovsport.ru