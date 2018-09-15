Лучшие спортсмены пробегут финальную «Гонку героев» в Подмосковье

В Дмитровском районе на территории горнолыжного курорта «Сорочаны» проходит финал знаменитого соревнования «Гонка героев». Сюда приехали лучшие спортсмены со всей России, которые уже стали победителями проекта в своих регионах.

«Около 600 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Тулы, Самары, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Хабаровска и Владивостока, прошедших региональные отборочные этапы, выйдут на 15-километровую трассу, чтобы преодолеть свыше 35 препятствий и побороться за солидный призовой фонд», — заявил член оргкомитета Кирилл Воробьев

Он также добавил, что финальным испытанием станет 9-метровая рампа «Олимп», только преодолев которую участник может финишировать.

Размер денежного приза составил 1 800 000 рублей — это награда для тех, кто выйдет победителем в одной из 4-х категорий: мужской, женской, парной или командной. Деньги поделят между собой участники, занявшие призовые места.