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Лукаку поддержал Моуринью
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Лукаку поддержал Моуринью 

Soccer News + ещё 2 7 часов назад
Фото: Soccer News
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку ответил на критику в адрес Жозе Моуринью.
"После игры против «Тоттенхэма», даже несмотря на поражение, я почувствовал единство между фанатами, футболистами и тренером. Это было прекрасно видеть. Поэтому я не понимаю, почему началась критика тренера. Он пытается построить крепость из этого футбольного клуба, и мы, футболисты, это знаем.
Моуринью — победитель, сильная личность. Он хочет помочь нам, хочет, чтобы мы побеждали. И это нормально, что он злится при поражениях. Я не понимаю, почему некоторые пытаются критиковать его. Некоторых тренеров в АПЛ вообще не трогают. А его критикуют.
Думаю, люди должны больше уважать его. А мы, игроки, отреагируем на происходящее на поле. Когда мы играли против «Бернли», это была первая реакция. И мы продолжим в том же духе" — приводит слова Лукаку сайт клуба.
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