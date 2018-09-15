Лукаку поддержал Моуринью

"После игры против «Тоттенхэма», даже несмотря на поражение, я почувствовал единство между фанатами, футболистами и тренером. Это было прекрасно видеть. Поэтому я не понимаю, почему началась критика тренера. Он пытается построить крепость из этого футбольного клуба, и мы, футболисты, это знаем.

Моуринью — победитель, сильная личность. Он хочет помочь нам, хочет, чтобы мы побеждали. И это нормально, что он злится при поражениях. Я не понимаю, почему некоторые пытаются критиковать его. Некоторых тренеров в АПЛ вообще не трогают. А его критикуют.

Думаю, люди должны больше уважать его. А мы, игроки, отреагируем на происходящее на поле. Когда мы играли против «Бернли», это была первая реакция. И мы продолжим в том же духе" — приводит слова Лукаку сайт клуба.