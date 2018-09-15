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1,5 миллиона человек примут участие в общероссийском забеге «Кросс наций»
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1,5 миллиона человек примут участие в общероссийском забеге «Кросс наций» 

Авторадио 9 часов назад
На старт уже вышли и даже финишировали жители Дальнего Востока и Сибири. Каждый мог подобрать себе дистанцию — от 12 километров для самых опытных и выносливых до нескольких сотен метров для детей. В Москве забег проходит в Тушинском парке. Главный старт в этом году будет в Санкт-Петербурге. Именно в северной столице 130 лет назад состоялись первые в истории отечественного спорта соревнования по легкой атлетике. Основной пятикилометровый маршрут сегодня пройдет по самым живописным местам города через Дворцовую площадь, набережные и мосты.
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