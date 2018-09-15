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Куда делись Чеминава и другие талантливые воспитанники «Зенита» — Чемпионат
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Куда делись Чеминава и другие талантливые воспитанники «Зенита» — Чемпионат 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В «Зените» могли появиться новый Малафеев, Денисов, Аршавин или Кержаков. Если бы раскрылся кто-то из этих воспитанников клуба.
Сергей Иванов, 34 года
Иванов считался очень талантливым голкипером, был «первым номером» в юношеских сборных России. В августе 2002-го нынешний тренер вратарей «Зенита», а тогда наставник сине-бело-голубых Михаил Бирюков доверил 18-летнему воспитаннику «Смены» место в воротах в гостевом матче с «Соколом», дав отдохнуть Вячеславу Малафееву. Дебют вышел не очень удачным: Иванову забили два гола к 29-й минуте, а в итоге встреча в Саратове завершилась вничью — 2:2. Через несколько дней Сергея поставили и на ответный матч с «Энкампом» из Андорры в Кубке УЕФА. Потом в марте-апреле 2004-го Иванов сыграл ещё семь матчей при Властимиле Петржеле, пропустив 12 мячей. Он получил место в основе из-за травм Малафеева и Камила Чонтофальски.
Тем не менее карьера у Иванова не сложилась. Он поиграл за «Спартак» из Нижнего Новгорода, «Аланию» и фарм-клуб «Зенита», а в 24 года повесил перчатки на гвоздь. Закончить с профессиональным футболом голкипер вынужден был по совету врачей, чтобы не рисковать здоровьем. Сергей устроился в футбольное агентство Павла Андреева.
Юрий Лебедев, 31 год  Лебедев дебютировал в составе сине-бело-голубых при Дике Адвокате в чемпионский сезон-2007. Голландский тренер выпустил 20-летнего защитника в основе в домашнем матче чемпионата России с «Ростовом». Своё влияние оказали обстоятельства, так как «Зенит» потерял тогда целую группу ведущих защитников. Юрий сыграл довольно уверенно, а петербуржцы победили со счётом 2:0. Однако продолжения не последовало — это была единственная игра Лебедева за первую команду. После ухода из «Зенита» защитник выступал за разные клубы, в основном из первого дивизиона: «Носту», «Балтику», «Петротрест», «Салют», петербургское «Динамо», «Луч-Энергию». В 2011-м вернулся на сезон в Премьер-Лигу, когда подписал контракт со «Спартаком» из Нальчика. Сейчас Лебедев играет в ФНЛ за «Мордовию».
Олег Кожанов, 31 год  Кожановым гордились в школе «Смена», по одарённости его сравнивали с лучшими выпускниками — нападающими сборной России Олегом Саленко и Дмитрием Радченко. Олег выступал за юношескую и молодежную сборную страны, мог сыграть как чистого нападающего, так и второго форварда. Выделялся среди ровесников техникой, игровым интеллектом. В марте 2005-го Олег впервые сыграл в чемпионате России за первую команду «Зенита», выйдя на замену в матче с «Динамо». Через четыре месяца забил свой первый (и последний) гол в Премьер-Лиге в домашней игре с «Амкаром». Кожанов девять раз появлялся на поле при Петржеле, однако адаптация затянулась. Можно сказать, форвард не смог перейти из юношеского футбола во взрослый. Впрочем, до 2016-го он выступал на профессиональном уровне, регулярно меняя клубы: «Урал», «Ростов», «Химки», нижегородская «Волга», «КамАЗ», «Газовик», «СКА-Энергия», петербургское «Динамо». Забивал очень мало для атакующего игрока.
Андрей Нагуманов, 31 год  Нагуманов подходил к основе «Зенита» в 2005 году. Специалисты отмечали мощного, выносливого 18-летнего защитника с хорошим отбором, впечатлявшего на тренировках даже опытных игроков из первой команды сине-бело-голубых. Но на предыгровом занятии перед матчем Кубка УЕФА с «Бешикташем» в Стамбуле Андрей получил травму мениска, которая отбросила его назад. Премьера Нагуманова состоялась лишь в сентябре 2006-го в домашнем матче 1/16 финала Кубка России с читинским «Локомотивом»: дублёр вышел на замену в концовке и помог удержать победу — 2:1. Других шансов Нагуманов так и не получил. Поиграл за «Текстильщик» из Иваново, «Спортакадемклуб» и фарм-клуб «Зенита», а в 2010-м уехал в литовский «Жальгирис». Еще через три года перебрался в Германию, где и выступает до сих пор. Сменил несколько команд из низших дивизионов. В минувшем сезоне Андрей выступал за «Ильсхофен» из шестого дивизиона, сыграл 22 матча, забил два гола и сделал три голевые передачи.
Павел Игнатович, 30 лет  В 2009 году Игнатович выиграл с «Зенитом» молодёжное первенство России, став лучшим бомбардиром чемпионата с 17 голами. Яркая игра быстрого молодого нападающего не прошла мимо тренеров первой команды. Адвокат и сменивший его по ходу сезона Анатолий Давыдов подтянули Павла к зенитовской основе. Игнатович дебютировал в матче Лиги Европы с португальским «Насьоналем». Вышел на замену в гостевой встрече при счёте 4:2 в пользу команды из Фуншала и сразу же послал мяч в сетку ворот соперника, правда, из офсайда. Давыдов выпустил бомбардира из «молодёжки» на замену и в концовке ответной встречи в Петербурге, после которой «Зенит» вылетел из еврокубков.
В Премьер-Лиге Игнатович за сине-бело-голубых так и не сыграл — оставался на скамейке запасных. Уезжал в аренду в «Химки», а в 2011-м отправился в брянское «Динамо». Потом поиграл за «Амкар», московское «Динамо», «Томь», «Мордовию», кипрский «Эрмис» и «Тамбов». Так и не смог реализовать себя на сто процентов. Сейчас выступает в ФНЛ за «Нижний Новгород».
Игорь Чеминава, 27 лет  Чеминава появился в основе «Зенита» при Лучано Спаллетти. В марте 2011-го итальянский тренер неожиданно выпустил 20-летнего защитника в стартовом составе на гостевую встречу первого тура чемпионата с «Тереком». Новичок не подвёл, а петербуржцы победили — 1:0. После этого Игорь ещё трижды выходил на поле в матчах Премьер-Лиги, сыграл в Кубке России. Кроме того, попадал в заявку на игры Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но потом в карьере Чеминавы случился резкий спад: аренда в «Сибирь», трансферы в петербургское «Динамо», эстонский «Калев», «Витязь» и финский КуПС. На днях Чеминава перешёл в «Юниор Севан» из второй по уровню лиги чемпионата Армении. «Я сам виноват, что не закрепился в „Зените“. Что-то неправильно делал в плане подготовки, отдыха. Спаллетти давал играть — зла на него не держу. Пеняю только на себя», — признавался Чеминава.
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