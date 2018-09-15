Куда делись Чеминава и другие талантливые воспитанники «Зенита» — Чемпионат

«Зените» могли появиться новый Малафеев , Денисов, Аршавин или Кержаков. Если бы раскрылся кто-то из этих воспитанников клуба.

Иванов считался очень талантливым голкипером, был «первым номером» в юношеских сборных России. В августе 2002-го нынешний тренер вратарей «Зенита», а тогда наставник сине-бело-голубых Михаил Бирюков доверил 18-летнему воспитаннику «Смены» место в воротах в гостевом матче с «Соколом», дав отдохнуть Вячеславу Малафееву. Дебют вышел не очень удачным: Иванову забили два гола к 29-й минуте, а в итоге встреча в Саратове завершилась вничью — 2:2. Через несколько дней Сергея поставили и на ответный матч с «Энкампом» из Андорры в Кубке УЕФА . Потом в марте-апреле 2004-го Иванов сыграл ещё семь матчей при Властимиле Петржеле, пропустив 12 мячей. Он получил место в основе из-за травм Малафеева и Камила Чонтофальски.

Тем не менее карьера у Иванова не сложилась. Он поиграл за «Спартак» из Нижнего Новгорода, «Аланию» и фарм-клуб «Зенита», а в 24 года повесил перчатки на гвоздь. Закончить с профессиональным футболом голкипер вынужден был по совету врачей, чтобы не рисковать здоровьем. Сергей устроился в футбольное агентство Павла Андреева

Юрий Лебедев , 31 год Лебедев дебютировал в составе сине-бело-голубых при Дике Адвокате в чемпионский сезон-2007. Голландский тренер выпустил 20-летнего защитника в основе в домашнем матче чемпионата России с «Ростовом». Своё влияние оказали обстоятельства, так как «Зенит» потерял тогда целую группу ведущих защитников. Юрий сыграл довольно уверенно, а петербуржцы победили со счётом 2:0. Однако продолжения не последовало — это была единственная игра Лебедева за первую команду. После ухода из «Зенита» защитник выступал за разные клубы, в основном из первого дивизиона: «Носту», «Балтику», «Петротрест», «Салют», петербургское «Динамо», «Луч-Энергию». В 2011-м вернулся на сезон в Премьер-Лигу, когда подписал контракт со «Спартаком» из Нальчика. Сейчас Лебедев играет в ФНЛ за «Мордовию».

Олег Кожанов , 31 год Кожановым гордились в школе «Смена», по одарённости его сравнивали с лучшими выпускниками — нападающими сборной России Олегом Саленко Дмитрием Радченко . Олег выступал за юношескую и молодежную сборную страны, мог сыграть как чистого нападающего, так и второго форварда. Выделялся среди ровесников техникой, игровым интеллектом. В марте 2005-го Олег впервые сыграл в чемпионате России за первую команду «Зенита», выйдя на замену в матче с «Динамо». Через четыре месяца забил свой первый (и последний) гол в Премьер-Лиге в домашней игре с «Амкаром». Кожанов девять раз появлялся на поле при Петржеле, однако адаптация затянулась. Можно сказать, форвард не смог перейти из юношеского футбола во взрослый. Впрочем, до 2016-го он выступал на профессиональном уровне, регулярно меняя клубы: «Урал» , «Ростов», «Химки», нижегородская «Волга», «КамАЗ» , «Газовик», «СКА-Энергия», петербургское «Динамо». Забивал очень мало для атакующего игрока.

Андрей Нагуманов , 31 год Нагуманов подходил к основе «Зенита» в 2005 году. Специалисты отмечали мощного, выносливого 18-летнего защитника с хорошим отбором, впечатлявшего на тренировках даже опытных игроков из первой команды сине-бело-голубых. Но на предыгровом занятии перед матчем Кубка УЕФА с «Бешикташем» в Стамбуле Андрей получил травму мениска, которая отбросила его назад. Премьера Нагуманова состоялась лишь в сентябре 2006-го в домашнем матче 1/16 финала Кубка России с читинским «Локомотивом»: дублёр вышел на замену в концовке и помог удержать победу — 2:1. Других шансов Нагуманов так и не получил. Поиграл за «Текстильщик» из Иваново, «Спортакадемклуб» и фарм-клуб «Зенита», а в 2010-м уехал в литовский «Жальгирис». Еще через три года перебрался в Германию, где и выступает до сих пор. Сменил несколько команд из низших дивизионов. В минувшем сезоне Андрей выступал за «Ильсхофен» из шестого дивизиона, сыграл 22 матча, забил два гола и сделал три голевые передачи.

Павел Игнатович, 30 лет В 2009 году Игнатович выиграл с «Зенитом» молодёжное первенство России, став лучшим бомбардиром чемпионата с 17 голами. Яркая игра быстрого молодого нападающего не прошла мимо тренеров первой команды. Адвокат и сменивший его по ходу сезона Анатолий Давыдов подтянули Павла к зенитовской основе. Игнатович дебютировал в матче Лиги Европы с португальским «Насьоналем». Вышел на замену в гостевой встрече при счёте 4:2 в пользу команды из Фуншала и сразу же послал мяч в сетку ворот соперника, правда, из офсайда. Давыдов выпустил бомбардира из «молодёжки» на замену и в концовке ответной встречи в Петербурге, после которой «Зенит» вылетел из еврокубков.

В Премьер-Лиге Игнатович за сине-бело-голубых так и не сыграл — оставался на скамейке запасных. Уезжал в аренду в «Химки», а в 2011-м отправился в брянское «Динамо». Потом поиграл за «Амкар», московское «Динамо», «Томь», «Мордовию», кипрский «Эрмис» и «Тамбов». Так и не смог реализовать себя на сто процентов. Сейчас выступает в ФНЛ за «Нижний Новгород».