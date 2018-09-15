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Иванович: «С „Оренбургом“ будет тяжелый матч, но „Зениту“ нужно выходить и брать три очка»
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Иванович: «С „Оренбургом“ будет тяжелый матч, но „Зениту“ нужно выходить и брать три очка» 

SPORT24.ru + ещё 1 9 часов назад
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович в эксклюзивном интервью Sport24.ru поделился мнением о «Оренбурге», с которым петербургской команде предстоит сыграть в гостевом матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Эта команда уже три-четыре года выступает на хорошем уровне. Когда я только пришел в «Зенит», она играла в Премьер-Лиге. Да, вылетела. Но играла-то неплохо. Показывала хороший футбол. Помню их маленький стадион с искуственным полем. Там было очень сложно набирать очки.
Это уже будет четвертая в этом сезоне игра для нас на синтетике. Хорошо, что последняя. Но у нас есть все условия, чтобы серьезно подготовиться к матчу с «Оренбургом». Нужно выходить и брать три очка. На любом поле, при любой атмосфере.
Да, «Оренбург» вышел в Премьер-Лигу, набрал хороший ход и наверняка не хочет останавливаться. Так что будет тяжелый матч», — заявил Иванович.
Матч «Оренбург» — «Зенит» состоится 16 сентября, начало — в 14:00 по московскому времени.
Полную версию интервью с Браниславом Ивановичем читайте на Sport24.ru в ближайшее время.
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