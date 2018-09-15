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Футболисты ФК «Сент‐Этьен» сыграли мачт в футболках с фамилией погибшего Вильяма Гомиса
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Футболисты ФК «Сент‐Этьен» сыграли мачт в футболках с фамилией погибшего Вильяма Гомиса 

360tv.ru 9 часов назад
ФК «Сент-Этьен» почтил память экс-защитника французского клуба Вильяма Гомиса, который погиб в ночь на 10 сентября. Футболисты сыграли один из матчей пятого тура Лиги 1 в футболках с его фамилией, сообщил «Советский спорт».
Экс-защитник ФК «Сент-Этьен» погиб в ночь на 10 сентября после того, как неизвестные расстреляли автомобиль, в котором 19-летний игрок ехал вместе с другом, уточнила «Газета.ru». Чтобы почтить его память, футболисты французского клуба в матче против «Пари Сен-Жермен» вышли на поле в футболках с фамилией Вильяма Гомиса.
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