Футболисты ФК «Сент‐Этьен» сыграли мачт в футболках с фамилией погибшего Вильяма Гомиса

ФК «Сент-Этьен» почтил память экс-защитника французского клуба Вильяма Гомиса, который погиб в ночь на 10 сентября. Футболисты сыграли один из матчей пятого тура Лиги 1 в футболках с его фамилией, сообщил «Советский спорт».