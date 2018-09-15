«Ювентус» хочет купить Кьезу за 60 миллионов

Футболист «Фиорентины» Федерико Кьеза может перейти в итальянский «Ювентус», сообщает Sport24.

Туринцы готовы заплатить за 20-летнего футболиста €60 миллионов, сообщает SportMediaset. По данным источника, полузащитник также входит в сферу интересов «Наполи», а также клубов Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" и «Челси». При этом «Наполи» имеет преимущество в борьбе за игрока из-за тесных связей между клубами. Но «Ювентус» все же рассматривается фаворитом в споре за игрока из-за своих более существенных финансовых возможностей.

Кьеза в нынешнем сезоне провел в чемпионате Италии 2 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Также Кьеза выступает за сборную Италии в Лиге наций.