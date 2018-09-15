Саратовская трасса оказалась слишком сложной для спортсменов-мотоциклистов

В Саратове продолжают праздновать День города. В эти минуты спортсмены-мотоциклисты готовятся к прохождению трассы на Набережной. Участникам дали возможность протестировать препятствия. По четыре человека, мотоциклисты проезжают через бревна, шины и железные трамплины.

Это третий этап региональных соревнований по мотоциклетному спорту в дисциплине «экстрим — эндуро». В них принимают участие более 30 участников из Саратова, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, Ульяновска, Волгограда, Воронежа. Им предстоит преодолеть трассу длиной в 500 метров.

"Трассу я посмотрел. Она очень сложная. Сейчас попробую, конечно, пройти. Упасть или застрять где-нибудь не хочется конечно, но постараюсь. Я занимаюсь этим видом спорта всего полтора месяца. Привык ездить на мотоцикле по горам", — рассказал Евгений Хорев.

Участник из Нижнего Новгорода впервые принимает участие в этих соревнованиях.

Отметим, что во время тестирования трассы многие мотоциклисты падали с байков и не могли переехать препятствия из шин и бревен.