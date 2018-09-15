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Редактор сайта «АиФ-Саратов» победила в забеге для СМИ
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Редактор сайта «АиФ-Саратов» победила в забеге для СМИ 

АиФ 9 часов назад
В Саратове в День бега прошёл массовый забег на призы губернатора Саратовской области, в кроссе приняли участие профессиональные спортсмены, чиновники, депутаты, представители СМИ и воспитанники спортивных школ, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».
Министр спорта от имени главы региона всех поздравил с знаменательным праздником и дал старт соревнованиям.
На дистанции 500 метров для агитационных пробегов представителей СМИ и ведомств области победил среди мужчин оператор «ГТРК-Саратов» Юрий Шатохин, среди женщин редактор сайта «АиФ-Саратов» Альбина Валиева.
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