Редактор сайта «АиФ-Саратов» победила в забеге для СМИ

В Саратове в День бега прошёл массовый забег на призы губернатора Саратовской области, в кроссе приняли участие профессиональные спортсмены, чиновники, депутаты, представители СМИ и воспитанники спортивных школ, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».

Министр спорта от имени главы региона всех поздравил с знаменательным праздником и дал старт соревнованиям.

На дистанции 500 метров для агитационных пробегов представителей СМИ и ведомств области победил среди мужчин оператор «ГТРК-Саратов» Юрий Шатохин, среди женщин редактор сайта «АиФ-Саратов» Альбина Валиева.