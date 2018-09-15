Садулаев и Бижоев вышли в финалы турнира по вольной борьбе в Минске

Хасанхусейн Бадрудинов и В Минске проходит международный турнир по спортивной борьбе на призы Александра Медведя. В соревнованиях по вольной борьбе россиянин Муслим Садулаев вышел в финал в весовой категории до 57 кг, где его соперником станет белорус Владислав Андреев Михаил Иванов примут участие в схватках за бронзу.

В весе до 74 кг Тимур Бижоев в финале встретится с белорусом Азаматом Нуриковым, а Магомед Дибиргаджиев поборется за бронзовую награду. В категории до 65 кг Ислам Дудаев в четвертьфинале уступил азербайджанцу Хаджи Алиеву, но добрался до схватки за бронзу. В категориях до 86 и 97 кг российские борцы остались без медалей.

Соревнования в Минске завершатся в воскресенье, 16 сентября.