Даниеле Де Росси: «Быть символом „Ромы“ — это огромная ответственность, которую вы всегда несете на своих плечах»

Полузащитник «Ромы» Даниеле Де Росси объяснил, что значит быть символом команды. По его словам, это огромная ответственность, которая лишает его выбора.

— Знаете ли вы, что значит быть символом «Ромы»? — приводит Football Italia слова Де Росси. — Это огромная ответственность, которую вы всегда несете на своих плечах. Это означает, что у вас нет выбора. В прошлом у меня были предложения, когда мы были на грани банкротства или когда дела шли не очень хорошо. Тогда кто-то звонит, и вы не отвечаете, потому что я «Рома», в том смысле, что я собственность клуба, его фанатов. Я, Даниэле Де Росси, являюсь собственностью болельщиков римлян.

35-летний футболист всю свою карьеру провел в Риме. За основную команду он выступает с 2002 года. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2019 года.