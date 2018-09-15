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Даниеле Де Росси: «Быть символом „Ромы“ — это огромная ответственность, которую вы всегда несете на своих плечах»
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Даниеле Де Росси: «Быть символом „Ромы“ — это огромная ответственность, которую вы всегда несете на своих плечах» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Полузащитник «Ромы» Даниеле Де Росси объяснил, что значит быть символом команды. По его словам, это огромная ответственность, которая лишает его выбора.
— Знаете ли вы, что значит быть символом «Ромы»? — приводит Football Italia слова Де Росси. — Это огромная ответственность, которую вы всегда несете на своих плечах. Это означает, что у вас нет выбора. В прошлом у меня были предложения, когда мы были на грани банкротства или когда дела шли не очень хорошо. Тогда кто-то звонит, и вы не отвечаете, потому что я «Рома», в том смысле, что я собственность клуба, его фанатов. Я, Даниэле Де Росси, являюсь собственностью болельщиков римлян.
35-летний футболист всю свою карьеру провел в Риме. За основную команду он выступает с 2002 года. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2019 года.
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