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Новый крутой голешник от 17-летнего русского вундеркинда. Кажется, он не умеет забивать некрасиво
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Новый крутой голешник от 17-летнего русского вундеркинда. Кажется, он не умеет забивать некрасиво 

SPORT24.ru 8 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Василий Подколзин — один из самых ярких молодых хоккеистов России. Карьера этого парня началась в московской команде «Белые медведи», дальше был подольский «Витязь», а этим летом он перебрался в систему питерского СКА. Причем выбор в пользу армейцев форвард сделал несмотря на то, что на руках у него было предложение из Северной Америки.
«В Северную Америку Вася категорически не хотел ехать. Поступали предложения из клуба «Лондон Найтс» из лиги Онтарио. Но в Петербурге лучшие условия для развития, если парень хочет играть в России. Зная Васю, уверен, что он там не затеряется. В руководстве клуба сказали, что если что-то не получится, то его отпустят. Правда, не знаю, как это будет выглядеть. Это было решение самого Василия. Играть-то ему, а не нам. Был вариант с Ярославлем, но многое там было непонятно», — рассказывал отец хоккеиста Александр. («Спорт-Экспресс»)
Насколько крутого нападающего заполучил СКА, можно было убедиться на летнем юниорском турнире — Кубок Глинки-Гретцки. Подколзин забросил там 8 шайб, отдал 3 результативные передачи, а еще сотворил пару хоккейных шедевров. Вот так он сравнял счет в матче против шведов.
А вот на следующий день забивал американцам. Каждый выберет сам, какой из этих голов выглядит симпатичнее.
Новый сезон Подколзин начал в составе команды МХЛ «СКА-1946» и уже в пятой игре за нее забил еще один супергол. Не повезло защитникам и вратарю череповецкого «Алмаза», которых Василий, кажется, просто не заметил. Вдвойне важно, что шайба русского вундеркинда оказалась победной. Это вообще можно назвать его стилем — забрасывать красиво и в самый нужный момент.
Весь ближайший сезон Подколзин точно будет зажигать в России, а следующим летом его ждет драфт Национальной хоккейной лиги. Все идет к тому, что там Василий будет выбран под очень высоким номером. По крайней мере, эксперт TSN Крэйг Баттон после Кубка Глинки-Гретцки включил новую русскую звезду в топ-5 фаворитов драфта-2019.
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