МИД РФ: Сообщения о высылке российских агентов — очередной вброс

Как сказано в заявлении российской дипмиссии, опубликованном в Facebook, «с многочисленными ссылками на анонимные источники утверждается, что некие российские граждане, якобы задержанные весной и позднее депортированные из Нидерландов в Россию, намеревались следить за лабораторией в Шпице. Считаем любые подобные измышления попросту абсурдными, и иначе как очередную попытку подогреть русофобские настроения их квалифицировать нельзя».

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad написали о высылке россиян. Газеты ссылаются на собственное расследование. Они пишут, что россияне были весной этого года задержаны в голландской столице Гааге, а позже высланы на родину.

Как отмечают российские дипломаты, «этот очевидный антироссийский вброс появился через полгода, на фоне раскручиваемой сейчас Лондоном истерии вокруг „дела Скрипалей“. Удручает, что авторитетная швейцарская газета явно пошла на поводу у создателей псевдосенсаций».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что крайне удивительно, каким образом операция, проводимая разведслужбами сразу трех стран Европы по поимке «российских агентов» прошла незамеченной. Также министр отметил, что Москва сможет прокомментировать что-то только после получения фактов.

В лаборатории в городе Шпиц проводились исследования в связи с химатаками в Сирии и инцидентом в британском Солсбери.