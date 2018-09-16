Ещё
МИД РФ: Сообщения о высылке российских агентов — очередной вброс
Далее:
Читайте также:
Ещё
«России разрешили допинг»
«России разрешили допинг»

МИД РФ: Сообщения о высылке российских агентов — очередной вброс 

Российская Газета + ещё 38 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Как сказано в заявлении российской дипмиссии, опубликованном в Facebook, «с многочисленными ссылками на анонимные источники утверждается, что некие российские граждане, якобы задержанные весной и позднее депортированные из Нидерландов в Россию, намеревались следить за лабораторией в Шпице. Считаем любые подобные измышления попросту абсурдными, и иначе как очередную попытку подогреть русофобские настроения их квалифицировать нельзя».
Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad написали о высылке россиян. Газеты ссылаются на собственное расследование. Они пишут, что россияне были весной этого года задержаны в голландской столице Гааге, а позже высланы на родину.
Как отмечают российские дипломаты, «этот очевидный антироссийский вброс появился через полгода, на фоне раскручиваемой сейчас Лондоном истерии вокруг „дела Скрипалей“. Удручает, что авторитетная швейцарская газета явно пошла на поводу у создателей псевдосенсаций».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что крайне удивительно, каким образом операция, проводимая разведслужбами сразу трех стран Европы по поимке «российских агентов» прошла незамеченной. Также министр отметил, что Москва сможет прокомментировать что-то только после получения фактов.
В лаборатории в городе Шпиц проводились исследования в связи с химатаками в Сирии и инцидентом в британском Солсбери.
Российская Газета: последние новости
Зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве На матчи ЧЕ по футболу в Россию болельщиков пустят без виз Алексей Русских станет сенатором от Подмосковья в Совете Федерации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянок оставили без медалей
Загитова ответила Медведевой44
Олимпийская чемпионка взбесилась из-за России37
«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл21
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение