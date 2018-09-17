В МИД прокомментировали желание Швейцарии обсудить с Лавровым тему шпионов

В понедельник Кассис заявил, что намерен на следующей неделе обсудить с Лавровым тему двух россиян, которые якобы пытались вести шпионскую деятельность в лаборатории города Шпиц. «У швейцарской стороны есть возможности оперативно уточнять все имеющиеся вопросы по дипканалам», — сказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

Швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщали со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой проводили исследования в связи с событиями в Сирии и Солсбери. Утверждалось, что предполагаемые агенты были задержаны в Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Издания отмечали, что швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции «наряду с голландскими и британскими коллегами».

В связи с этим Лавров заявил, что Москва будет готова вразумительно прокомментировать эти сообщения только после получения фактов.

Ранее в МИД Швейцарии заявили РИА Новости об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов в связи с подозрениями в нелегальной деятельности РФ в стране.