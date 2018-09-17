Ещё
В МИД прокомментировали желание Швейцарии обсудить с Лавровым тему шпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В МИД прокомментировали желание Швейцарии обсудить с Лавровым тему шпионов 

РИА Новости + ещё 84 4 часа назад
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ после сообщений о намерении главы МИД Швейцарии Игнацио Кассиса обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым «шпионов из РФ» предложил швейцарской стороне уточнить все интересующие темы по дипломатическим каналам.
В понедельник Кассис заявил, что намерен на следующей неделе обсудить с Лавровым тему двух россиян, которые якобы пытались вести шпионскую деятельность в лаборатории города Шпиц. «У швейцарской стороны есть возможности оперативно уточнять все имеющиеся вопросы по дипканалам», — сказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
Швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщали со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой проводили исследования в связи с событиями в Сирии и Солсбери. Утверждалось, что предполагаемые агенты были задержаны в Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Издания отмечали, что швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции «наряду с голландскими и британскими коллегами».
В связи с этим Лавров заявил, что Москва будет готова вразумительно прокомментировать эти сообщения только после получения фактов.
Ранее в МИД Швейцарии заявили РИА Новости об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов в связи с подозрениями в нелегальной деятельности РФ в стране.
Последние новости
Озвучены последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией Лондон отменил все правила в отношении России Как у России нашли бессовестные деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику53
Загитова ответила Медведевой74
Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой2
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Шарапова закончила раньше времени1
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение