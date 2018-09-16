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В посольстве России в Швейцарии прокомментировали статью о дипломатах
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В посольстве России в Швейцарии прокомментировали статью о дипломатах 

РИА Новости + ещё 41 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В новой статье швейцарской газеты Tages Anzeiger с выпадами против российских дипломатах вновь нет никаких фактов, как и в предыдущих двух публикациях журналистов о россиянах, заявили в посольстве РФ в Швейцарии.
Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой исследовали химатаки в Сирии и попытку отравления в Солсбери. Сообщалось, что предполагаемые агенты были задержаны в нидерландской Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Более точное время и обстоятельства задержания неизвестны. Швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции «наряду с голландскими и британскими коллегами», сообщают издания.
"С сожалением констатируем, что из-под пера неутомимых швейцарских журналистов из Tages Anzeiger продолжают выходить безосновательные и бездоказательные выпады в адрес России. Как и две предыдущие публикации авторов, воскресную статью о российских дипломатах в Швейцарии характеризует отсутствие каких-либо фактов, а также ссылки, теперь уже на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Берне, опубликованном в Facebook.
"Нелепой выглядит попытка авторов внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам. Неизбежно встаёт вопрос: cui prodest? Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве", — отметили в посольстве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выразил сомнение, что операцию разведслужб сразу трех стран Европы по якобы поимке и высылке «российских шпионов» из Нидерландов могли не заметить СМИ. Он подчеркнул, что Москва будет готова «вразумительно» прокомментировать сообщения только после получения фактов.
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