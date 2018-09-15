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«Интер» представил третий комплект формы
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«Интер» представил третий комплект формы 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
«Интер» в своем твиттере представил третий комплект формы на новый сезон.
Nel nome di Milano, dalle mani di Milan. È così che abbiamo scolpito la terza divisa della stagione. pic.twitter.com/GQkba3d3nF
— Inter (@Inter) 15 сентября 2018 г.
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