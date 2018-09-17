Букина, Дадашева и Вострикова завоевали золотые медали на Гран-при Медведя

Россиянки Екатерина Букина, Милана Дадашева и Елена Вострикова стали победительницами Гран-при Александра Медведя, проходившего в Минске (Республика Беларусь).

Вострикова в финале соревнований в весовой категории до 50 кг победила Валентину Исламову, Представляющую Казахстан. В весовой категории до 76 кг Букина нанесла поражение китаянке Палихе Палихе. В весовой категории до 53 кг в финале Дадашева победила Анжелу Дороган из Азербайджана. Женская борьба. Международный турнир на призы Александра Медведя Минск, Республика Беларусь До 50 кг 1. Елена Вострикова (Россия) 2. Валентина Исламова (Казахстан) 3. Кайксюань Фанг (Китай) и Ирина Борисова (Казахстан) До 53 кг 1. Милана Дадашева (Россия) 2. Анжела Дороган (Азербайджан) 3. Юджиао Лиу (Китай) До 55 кг 1. Марина Седнева (Казахстан) 2. Мария Гурова (Россия) 3. Марина Симонян (Россия) и Даваачимег Ерхембаяр (Монголия) До 57 кг 1. Батцецег Алтанцецег (Монголия) 2. Ольга Хорошавцева (Россия) 3. Нингнинг Ронг (Китай) и Дханда Пооджа (Индия) До 59 кг 1. Шоовдор Баатаржав (Монголия) 2. Татьяна Омельченко (Азербайджан) 3. Юлия Алборова (Россия) и Линглинг Вао (Китай) До 62 кг 1. Марианна Шастин (Венгрия) 2. Сакши Малик (Индия) 3. Эльмира Гамбарова (Азербайджан) и На Лу (Китай)

До 65 кг 1. Чуйинг Танг (Китай) 2. Мария Кузнецова (Россия) 3. Ирина Нетреба (Азербайджан).

До 68 кг 1. Джиао Ванг (Китай) 2. Мария Мамащук (Беларусь) 3. Екатерина Ларионова (Казахстан) До 72 кг 1. Кунминг Ванг (Китай) 2. Татьяна Колесникова (Россия) 3. Джамиля Бакбергенова (Казахстан)

До 76 кг 1. Екатерина Букина (Россия) 2. Палиха Палиха (Китай) 3. Сабира Алиева (Азербайджан)