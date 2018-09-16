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Вострикова выиграла Гран-при Медведя по женской борьбе в Беларуси
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Вострикова выиграла Гран-при Медведя по женской борьбе в Беларуси 

Чемпионат.com + ещё 1 5 часов назад
В Минске проходит международный турнир по спортивной борьбе на призы Александра Медведя. В соревнованиях по женской борьбе в первый медальный день россиянки завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды. В весовой категории до 50 кг Елена Вострикова в финале поборола Валентину Исламову из Казахстана. В категории до 55 кг Мария Гурова в финале уступила казахстанской спортсменке Марине Седневой, в весе до 65 кг Мария Кузнецова оказалась слабее китаянки Тан Чуин, а Татьяна Колесникова в финале соревнований среди спортсменок не тяжелее 72 кг проиграла Ван Кунмин из Китая.
Марина Симонян первенствовала в схватке за бронзовую награду в весе до 55 кг, а Юлия Алборова поднялась на пьедестал в весе до 59 кг.
В весе до 53 кг на золото претендует Милана Дадашева, в категории до 57 кг до финала дошла Ольга Хорошавцева. В весе до 76 кг Екатерина Букина поборется в финале, а Кристина Шумова поспорит за бронзу.
Соревнования в Минске завершатся в воскресенье, 16 сентября.
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