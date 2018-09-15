Участники «Гонки героев» борются за приз в 1,8 млн в суперфинале

Призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.

Суперфинал всероссийского забега с препятствиями «Гонка героев» стартовал в Дмитровском районе Подмосковья.

На 15-километровую трассу вышли 600 лучших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары, Тулы, Хабаровска и Челябинска. В борьбе за солидный призовой фонд, который составляет 1,8 млн рублей, им предстоит преодолеть более тридцати препятствий. Приз поделят участники, занявшие места в четырех категориях: мужской, женской, парной и командной.

Участников гонки приветствовала руководитель проекта — Ксения Шойгу.

«Сегодня крутой день. Нам повезло с погодой, нам повезло с локацией. Я надеюсь, не будет дождика, но будет много грязи. Трасса вроде бы легкая для ног, но много рукоходов», — отметила Шойгу.

Финальным препятствием забега станет девятиметровая рампа.

Претендовать на победу смогут только те, кто справится со всеми испытаниями на трассе.