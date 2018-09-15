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Участники «Гонки героев» борются за приз в 1,8 млн в суперфинале
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Участники «Гонки героев» борются за приз в 1,8 млн в суперфинале 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Призовой фонд составляет 1,8 млн рублей.
Суперфинал всероссийского забега с препятствиями «Гонка героев» стартовал в Дмитровском районе Подмосковья.
На 15-километровую трассу вышли 600 лучших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары, Тулы, Хабаровска и Челябинска. В борьбе за солидный призовой фонд, который составляет 1,8 млн рублей, им предстоит преодолеть более тридцати препятствий. Приз поделят участники, занявшие места в четырех категориях: мужской, женской, парной и командной.
Участников гонки приветствовала руководитель проекта — Ксения Шойгу.
«Сегодня крутой день. Нам повезло с погодой, нам повезло с локацией. Я надеюсь, не будет дождика, но будет много грязи. Трасса вроде бы легкая для ног, но много рукоходов», — отметила Шойгу.
Финальным препятствием забега станет девятиметровая рампа.
Претендовать на победу смогут только те, кто справится со всеми испытаниями на трассе.
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