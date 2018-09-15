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Иван Обляков: «Надеюсь, страха перед матчем Лиги чемпионов не будет»
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Иван Обляков: «Надеюсь, страха перед матчем Лиги чемпионов не будет» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, перешедший из «Уфы» в московский клуб в летнее трансферное окно, подвел итоги встречи против «горожан», которая завершилась победой столичной команды со счётом 3:0.
— Интересная игра, не считаю, что 3:0 совсем по игре, где-то чуть-чуть равный матч, но мы забили свои голы и выиграли.
— Как играть на «Нефтянике» в гостях?
— Конечно, непривычно, но нужно привыкать к этому, ничего страшного.
— В состав сами просились?
— Нет, конечно. Тренер решает, Виктор Михайлович доверил, я освоился нормально, проблем с этим нет. Обменялись с ним парой фраз, он решает, как играть.
— Поменялись ли ваши функции на поле?
— Тренер ставит меня туда, куда считаем нужным. Хочу приносить пользу там, где меня видят.
— Нет страха перед дебютом в Лиге чемпионов?
— Пока об этом не думал, надеюсь, что такого не будет. Волнение всегда присутствует, надо его перетерпеть и всегда играть на победу.
— Вы третий раз в сезоне сыграл против Оливье Тилля, которого брали тебе на замену. Как тебе его игра?
— Оценивать — не моя работа. Хороший, техничный игрок с хорошим видением поля. (Иван Уральцев)
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