Иван Обляков: «Надеюсь, страха перед матчем Лиги чемпионов не будет»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков , перешедший из «Уфы» в московский клуб в летнее трансферное окно, подвел итоги встречи против «горожан», которая завершилась победой столичной команды со счётом 3:0.

— Интересная игра, не считаю, что 3:0 совсем по игре, где-то чуть-чуть равный матч, но мы забили свои голы и выиграли.

— Как играть на «Нефтянике» в гостях?

— Конечно, непривычно, но нужно привыкать к этому, ничего страшного.

— В состав сами просились?

— Нет, конечно. Тренер решает, Виктор Михайлович доверил, я освоился нормально, проблем с этим нет. Обменялись с ним парой фраз, он решает, как играть.

— Поменялись ли ваши функции на поле?

— Тренер ставит меня туда, куда считаем нужным. Хочу приносить пользу там, где меня видят.

— Нет страха перед дебютом в Лиге чемпионов?

— Пока об этом не думал, надеюсь, что такого не будет. Волнение всегда присутствует, надо его перетерпеть и всегда играть на победу.

— Вы третий раз в сезоне сыграл против Оливье Тилля, которого брали тебе на замену. Как тебе его игра?

— Оценивать — не моя работа. Хороший, техничный игрок с хорошим видением поля. (Иван Уральцев)