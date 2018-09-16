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Новичок ЦСКА назвал «несправедливой» крупную победу над «Уфой»
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Новичок ЦСКА назвал «несправедливой» крупную победу над «Уфой» 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы», передает Sport24.
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу столичного клуба. Примечательно, что Обляков перешел в ЦСКА именно из «Уфы».
"Интересная игра, но 3:0 это не тот результат… Я думаю, игра была равная. Мы забили свои голы и выиграли.
Играть на «Нефтянике» в качестве гостя непривычно, но ничего страшного нет. Надеюсь, еще сюда за победами приеду.
В состав я сам, конечно, не просился. Тренер решает. Виктор Михайлович доверился мне, и я вышел в старте. Парой фраз перекинулись с ним по поводу игры «Уфы», но он все равно сам решает, как играть", — приводит слова спортсмена пресс-служба «Уфы».
Ранее сообщалось, что бывшего игрока "Спартака" радует молодежь ЦСКА.
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