Новичок ЦСКА назвал «несправедливой» крупную победу над «Уфой»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы», передает Sport24.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу столичного клуба. Примечательно, что Обляков перешел в ЦСКА именно из «Уфы».

"Интересная игра, но 3:0 это не тот результат… Я думаю, игра была равная. Мы забили свои голы и выиграли.

Играть на «Нефтянике» в качестве гостя непривычно, но ничего страшного нет. Надеюсь, еще сюда за победами приеду.

В состав я сам, конечно, не просился. Тренер решает. Виктор Михайлович доверился мне, и я вышел в старте. Парой фраз перекинулись с ним по поводу игры «Уфы», но он все равно сам решает, как играть", — приводит слова спортсмена пресс-служба «Уфы».