Силкин: «Проблемы „Локомотива“ схожи с теми, что были у „Спартака“ год назад»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил проблемы «Локомотива», возникшие на старте нынешнего сезона. — Последние результаты «Локомотива» не настораживают перед его стартом в Лиге чемпионов? — Это совершенно другой турнир, все понимают какого, он высокого уровня. «Локомотив», по-моему, сейчас пожинает те плоды, которые в прошлом году пожинал "Спартак" . То есть они выплеснули все максимально в чемпионский год. И где-то чуть успокоились. Вот этого куража им сейчас не хватает. Как в прошлом году не хватало «Спартаку». А сценарий чемпионата повторяется: в прошлом году лидировал «Зенит» , и сейчас тоже. "Локомотив" в семи матчах чемпионата России набрал всего девять очков.