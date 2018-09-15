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Силкин: «Проблемы „Локомотива“ схожи с теми, что были у „Спартака“ год назад»
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Силкин: «Проблемы „Локомотива“ схожи с теми, что были у „Спартака“ год назад» 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил проблемы «Локомотива», возникшие на старте нынешнего сезона.
— Последние результаты «Локомотива» не настораживают перед его стартом в Лиге чемпионов?
— Это совершенно другой турнир, все понимают какого, он высокого уровня. «Локомотив», по-моему, сейчас пожинает те плоды, которые в прошлом году пожинал "Спартак". То есть они выплеснули все максимально в чемпионский год. И где-то чуть успокоились. Вот этого куража им сейчас не хватает. Как в прошлом году не хватало «Спартаку». А сценарий чемпионата повторяется: в прошлом году лидировал «Зенит», и сейчас тоже.
"Локомотив" в семи матчах чемпионата России набрал всего девять очков.
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