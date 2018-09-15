Ещё
«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» — 4:0. Видеообзор матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» — 4:0. Видеообзор матча 

Чемпионат.com + ещё 11 8 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Тульский «Арсенал» победил самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Автором первого мяча стал полузащитник Сергей Ткачёв, отличившийся на 21-й минуте. В начале второго тайма Ткачёв оформил дубль после результативной передачи хавбека Кантемира Берхамова. Нападающий Лука Джорджевич забил на 73-й минуте, а точку в игре поставил полузащитник Зелимхан Бакаев.
Видеообзор матча можно посмотреть на канале РПЛ в Rutube.
«Арсенал», набрав восемь очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата, «Крылья Советов» (7) — 12-е. В следующем туре «оружейники» на своём поле сыграют с «Рубином» (22 сентября), самарская команда дома встретится с «Краснодаром» (24 сентября).
Чемпионат.com: последние новости
ЧМ по волейболу 2018, мужчины: Россия проиграла США, что случилось? Титов: «Трактор» создаёт моменты, но шайба не идёт в ворота «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Уотфорд»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели3
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Скандал с Уильямc получил продолжение34
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение