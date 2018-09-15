«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» — 4:0. Видеообзор матча

Тульский «Арсенал» победил самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Автором первого мяча стал полузащитник Сергей Ткачёв, отличившийся на 21-й минуте. В начале второго тайма Ткачёв оформил дубль после результативной передачи хавбека Кантемира Берхамова. Нападающий Лука Джорджевич забил на 73-й минуте, а точку в игре поставил полузащитник Зелимхан Бакаев.

Видеообзор матча можно посмотреть на канале РПЛ в Rutube.

«Арсенал», набрав восемь очков, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата, «Крылья Советов» (7) — 12-е. В следующем туре «оружейники» на своём поле сыграют с «Рубином» (22 сентября), самарская команда дома встретится с «Краснодаром» (24 сентября).