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Бакаев: в матче с «Крыльями Советов» тульский «Арсенал» прорвало
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Бакаев: в матче с «Крыльями Советов» тульский «Арсенал» прорвало 

Чемпионат.com + ещё 15 3 часа назад
Фото: progorodsamara.ru
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев рассказал о голе, который забил в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (4:0).
«Я просто выхожу с очень большим желанием забить, помочь команде. Хоть и было 3:0, но очень сильно хотел забить. Доборолся, команда хорошо разыграла мяч, и получился рабочий гол. Мы играем в атакующий футбол. В прошлых матчах не получалось забить, хотя мы постоянно атаковали, а сейчас прорвало. Надеюсь, теперь каждую игру так будем действовать и забивать», — сказал Бакаев в эфире программы «8-16».
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