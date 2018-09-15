Дубль Ткачёва помог «Арсеналу» разгромить «Крылья Советов» 

Тульский «Арсенал» победил самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал полузащитник Сергей Ткачёв, отличившийся на 21-й минуте. В начале второго тайма Ткачёв оформил дубль, после результативной передачи хавбека Кантемира Берхамова. Нападающий Лука Джорджевич забил на 73-й минуте, а точку в игре поставил полузащитник Георги Костадинов.
«Арсенал», набрав восемь очков, занимает десятое место в турнирной таблице первенства России, «Крылья Советов» (7) — на 12-й строчке.
В следующем туре «оружейники» на своём поле сыграют с «Рубином» (22 сентября), самарская команда дома встретится с «Краснодаром» (24 сентября).
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