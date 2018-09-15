Дубль Ткачёва помог «Арсеналу» разгромить «Крылья Советов»

Тульский «Арсенал» победил самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Арсенал», набрав восемь очков, занимает десятое место в турнирной таблице первенства России, «Крылья Советов» (7) — на 12-й строчке.

В следующем туре «оружейники» на своём поле сыграют с «Рубином» (22 сентября), самарская команда дома встретится с «Краснодаром» (24 сентября).

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