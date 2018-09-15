Россиянки завоевали бронзу ЧМ по академической гребле в четвёрках без рулевой 

Россиянки Екатерина Севостьянова, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Елена Орябинская завоевали бронзовые награды чемпионата мира по академической гребле в Пловдиве в соревнованиях четвёрок без рулевой. Победили американки, а серебро досталось австралийкам.
Академическая гребля. Чемпионат мира. Пловдив, Болгария
Мужчины Двойка без рулевого 1. Мартин Синкович/Валент Синкович (Хорватия) — 6.14,960. 2. Мариуш-Василе Козмиуш/Киприан Тудоса (Румыния) — 6.16,900. 3. Валентин Онфрой/Теофил Онфрой (Франция) — 6.17,510. Лёгкий вес. Двойка парная 1. Гари О’Донован/Пол О’Донован (Ирландия) — 6.06,810. 3. Стефано Оппо/Пьетро Рута (Италия) — 6.08,310. 3. Тим Брис/Нильс Ван Зандвеге (Бельгия) — 6.11,250… 25. Никита Болозин/Александр Богдашин (Россия) — 6.30,680. Женщины Двойка без рулевой 1. Кайли Филмер/Хиллари Джансенс (Канада) — 6.50,670. 2. Грэйс Прендергаст / Керри Гоулер (Новая Зеландия) — 6.52,960. 3. Анна Боада Пейро/Айна Сид (Испания) — 7.04,600… 11. Анна Аксенова/Валентина Плаксина (Россия) — 7.27,480. Четвёрка без рулевой 1. США — 6.25,57. 2. Австралия — 6.27,09. 3. Россия — 6.27,36. Лёгкий вес. Двойка парная 1. Ионела-Ливия Козмиуш/Дженина-Елена Белеага (Румыния) — 6.50,710. 2. Эмили Шмиг/Мэри Джонс (США) — 6.52,300. 3. Марика Кейзер/Ильза Паулис (Голландия) — 6.52,560.