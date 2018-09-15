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Футболисты «Луча» проиграли «Тамбову»
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Футболисты «Луча» проиграли «Тамбову» 

Prim.News 8 часов назад
Фото: Prim.News
Всё решил единственный гол.
Владивостокский футбольный клуб «Луч» проиграл «Тамбову» в домашнем матче 11-ого тура первенства России среди команд Футбольной национальной лиги.
Единственный гол на 86-й минуте забил нигерийский полузащитник «Тамбова» Олабиран Блессин Муйя.
Статистика матча «Луч» — «Тамбов»
Владение мячом. 50%:50% Удары по воротам. 9:7 Удары в створ. 5:5 Удары мимо. 4:2 Штрафные. 12:21 Угловые. 4:6 Вбрасывания. 25:17 Сэйвы. 4:5 Удаления. 0:0 Предупреждения. 2:3  Набрав в 11 матчах 10 очков, «Луч» занимает 14-е место в турнирной таблице. «Тамбов» с 24 очками после 11 встреч вышел на первое место.
20 сентября «Луч» сыграет на выезде с «Чертаново», а 23 сентября примет новосибирскую «Сибирь».
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