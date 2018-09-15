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«Спартак» победил «Ахмат» в молодежном первенстве
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«Спартак» победил «Ахмат» в молодежном первенстве 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
"Спартак" победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Красно-белые с 11 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, грозненцы с 8 баллами располагаются на 11-й строчке.
Молодежные команды
7-й тур  "Спартак М — мол. " (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 3:2 (2:2)
Голы: Бацуев, 10 (0:1). Умаев, 17 (0:2). Прошляков, 20 — с пенальти (1:2). Лопатин, 37 (2:2). Репях, 77 (3:2).
Удаление: Умаев (Ахмат — мол.), 62.
Судья: Карасев (Псков).
15 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
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