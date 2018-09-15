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«Атлетик» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
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«Атлетик» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 

Чемпионат.com 8 часов назад
В матче четвёртого тура испанской Примеры «Атлетик» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао сегодня, 15 сентября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21:45 по московскому времени.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луис Гонсалес Гонсалесом. Его ассистентами будут Хуан Юсте Хименес и Хосе Мануэль Матиас Кабальеро. Резервный рефери — Альберто Гонсалес Эрнандес.
В прошлом туре чемпионата Испании «Атлетик» сыграл вничью с «Уэской» (2:2), а «Реал» с крупным счётом обыграл «Леганес» (4:1). «Атлетик» набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал» (9) — на второй строчке, уступая «Барселоне».
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