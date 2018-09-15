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Пол Мерсон: «Арсенал» в какой-то момент сломает «Ньюкасл» и победит
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Пол Мерсон: «Арсенал» в какой-то момент сломает «Ньюкасл» и победит 

Чемпионат.com 8 часов назад
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч пятого тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи 15 сентября 2018 года запланировано на 17:00 по московскому времени. Ставки: победа «Арсенала» за 1.87, тотал больше 2,5 мячей за 1.70. «Арсенал» всегда даёт сопернику шанс, матч против «Кардиффа» это доказал. Стабильности команде Унаи Эмери пока явно не хватает.
Тем не менее «Ньюкаслу» просто некем играть против больших команд. Они не создадут большого количества моментов, а вот «Арсенал» ещё как создаст… «Ньюкасл» будет терпеть, и «Арсенал» сломает «сорок» в какой-то момент», — сказал Пол Мерсон.
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