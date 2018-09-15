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«Атлетико» — «Эйбар»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Атлетико» — «Эйбар»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Атлетико» встречается с «Эйбаром» в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Атлетико М  Эйбар
Облак Ян • Хуанфран Торрес • Хименес Хосе • Годин Диего • Луис Филипе • Коке Хорхе • Родри Эрнандес • Ньигес Сауль • Лемар ТомаГризманн Антуан • Коста Диего
Запасные: Адан Антонио • Корреа АнхельТомас Тейе • Желсон Мартиньш • Монтеро Франcиско • Солано Андрес • Гарсес Борха
Дмитрович Марко • Пенья Рубен • Оливейра Паулу • Арбилья Анайц • Анхель Хосе • Де Бласис Пабло • Альварес Серхио • Папа Диоп • Милья Пере • Хордан Хоан • Шарлес Диас
Запасные: Рамис Иван • Риесго Асьер • Энрич Серхи • Эрвиас Пабло • Эскаланте Гонсало • Кукурелья Марк • Кардона Марк
15 сентября. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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