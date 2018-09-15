«Атлетико» — «Эйбар»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

«Атлетико» встречается с «Эйбаром» в матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Атлетико М Эйбар

Дмитрович Марко • Пенья Рубен • Оливейра Паулу • Арбилья Анайц • Анхель Хосе • Де Бласис Пабло • Альварес Серхио • Папа Диоп • Милья Пере • Хордан Хоан • Шарлес Диас

Запасные: Рамис Иван • Риесго Асьер • Энрич Серхи • Эрвиас Пабло • Эскаланте Гонсало • Кукурелья Марк • Кардона Марк

15 сентября. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).

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