Тренер «Оренбурга» Федотов попал в сферу интересов четырёх клубов РПЛ

Успешный старт «Оренбурга» в чемпионате России привлек внимание ряда клубов РПЛ к главному тренеру команды Владимиру Федотову . Сразу четыре команды всерьез присматриваются к наставнику.

В двух командах при этом в ближайшее время могут произойти тренерские рокировки. Отмечается, что с самим специалистом, впрочем, никто еще напрямую не контактировал. Кроме того, сообщается, что сам Федотов в настоящее время покидать «Оренбург» не намерен.

В этом сезоне подопечные Федотова в шести турах Премьер-лиги набрали 10 очков и делят 4-5 места с «Краснодаром».