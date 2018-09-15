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Тренер «Оренбурга» Федотов попал в сферу интересов четырёх клубов РПЛ
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Тренер «Оренбурга» Федотов попал в сферу интересов четырёх клубов РПЛ 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Успешный старт «Оренбурга» в чемпионате России привлек внимание ряда клубов РПЛ к главному тренеру команды Владимиру Федотову. Сразу четыре команды всерьез присматриваются к наставнику.
В двух командах при этом в ближайшее время могут произойти тренерские рокировки. Отмечается, что с самим специалистом, впрочем, никто еще напрямую не контактировал. Кроме того, сообщается, что сам Федотов в настоящее время покидать «Оренбург» не намерен.
В этом сезоне подопечные Федотова в шести турах Премьер-лиги набрали 10 очков и делят 4-5 места с «Краснодаром».
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