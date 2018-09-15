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Моуринью: «Мата и Эррера — это уникальные частицы, которые я не хочу потерять»
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Моуринью: «Мата и Эррера — это уникальные частицы, которые я не хочу потерять» 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью надеется сохранить пять игроков команды, у которых летом 2019 года оканчивается контракт с клубом. Это касается Давида Де Хеа, Эшли Янга, Люка Шоу, Хуана Мату и Андера Эрреру.
"Надеюсь, они останутся. В прошлом сезоне мы обсуждали такую же ситуацию с контрактом Маруана Феллайни, и я постоянно убеждал, что он останется, я верил в это. Сейчас я повторюсь — надеюсь, они останутся.
Я доволен ими, Давид [Де Хеа] — это Давид, больше слов не нужно. Прогресс Люка Шоу убеждает, что он может стать важным игроком для нас, я хочу сохранить его. Хуан Мата и Андер Эррера, даже если они не играют очень много, но с точки зрения характера и того, что они из себя представляют в современном обществе в футболе, это уникальные частицы, которые я тоже не хочу потерять", — цитирует Моуринью Sky Sports.
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