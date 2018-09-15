Моуринью: «Мата и Эррера — это уникальные частицы, которые я не хочу потерять»

"Надеюсь, они останутся. В прошлом сезоне мы обсуждали такую же ситуацию с контрактом Маруана Феллайни, и я постоянно убеждал, что он останется, я верил в это. Сейчас я повторюсь — надеюсь, они останутся.

Я доволен ими, Давид [Де Хеа] — это Давид, больше слов не нужно. Прогресс Люка Шоу убеждает, что он может стать важным игроком для нас, я хочу сохранить его. Хуан Мата и Андер Эррера, даже если они не играют очень много, но с точки зрения характера и того, что они из себя представляют в современном обществе в футболе, это уникальные частицы, которые я тоже не хочу потерять", — цитирует Моуринью Sky Sports.

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