Вейналдум сообщил, что общался с Почеттино перед трансфером в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум имел возможность перебраться в «Тоттенхэм» в 2016 году.

"Я встречался с [Маурисио] Почеттино, когда покинул «Ньюкасл». Но я чувствовал, что «Ливерпуль» хочет скорее провернуть эту сделку.

В «Тоттенхэме» всегда были качественные игроки. Их команда похожа на нашу, так же стремится играть в хороший футбол. Мне нравится их команда — [Мусса] Дембеле, [Кристиан] Эриксен, Сон [Хын-Мин], [Деле] Алли. Я могу назвать их всех", — цитирует Вейналдума Sky Sports.

Трансфер Джоржиньо Вейналдума из «Ньюкасла» обошелся «Ливерпулю» в 27,5 млн евро. За «красных» 27-летний голландец провел 96 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 15 голевых передач.

В матче 5-го тура АПЛ «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» на «Уэмбли».