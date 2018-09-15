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Победители и проигравшие в первых турах Лиги наций
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Победители и проигравшие в первых турах Лиги наций 

Sputnik Абхазия 3 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Лига наций взяла перерыв до октября. Однако уже сейчас она дала огромную пищу для размышлений о том, кто силен, а кто слаб. Но самое главное — благодаря новому турниру проходных игр стало меньше, пишет Олег Дмитриев на Sputnik Беларусь. Лига наций потихоньку становится лакмусовой бумажкой, которая показывает уровень европейских сборных.
Франция — фаворит. Но Испания наступает на пятки
Лига наций началась через два месяца после чемпионата мира. Поэтому неудивительно, что те, кто показал свою силу в России, солируют и здесь. По-прежнему очень красиво играет Франция — она это делает так, как будто после финала чемпионата мира два дня прошло. Очень солидно смотрятся и бронзовые призеры первенства — бельгийцы. Англичане также симпатичны, молоды, бодры и веселы, но юношеский задор не дает им достичь результата.
Но самыми интересными в первых двух играх Лиги наций были все-таки испанцы. Видно, что проигранный России матч на чемпионате мира был тщательно проанализирован. Помимо контроля мяча, у испанцев в матчах против Англии и Хорватии появились страсть, скорость и эффективность. Соперники к этому были явно не готовы. Но самое интересное, что футбол этот «зажигает» вне зависимости от того, нравятся ли вам испанцы или нет.
"Зажигают" и в других лигах. И очень приятно, что в их числе есть сборная России, которая на кураже в гостях смогла удержать победу в Турции. Сами турки, похоже, тоже приняли этот «заряд бодрости» и обыграли Швецию — тоже в гостях. Причем два мяча турки забили в последние десять минут. По-моему, хороший пример куража.
Также удивили и украинцы, обыгравшие Чехию и Словакию. Хорошо играют давно никого не удивлявшие команды Болгарии и Грузии. Очень приятно, что футбольному позитиву есть место на европейском континенте. И исходит он от национальных сборных.
Голландско-итальянское горе
Многие болельщики очень горевали по поводу того, что сильные команды Нидерландов и Италии не попали на чемпионат мира. После первых матчей Лиги наций могу сказать, что все по делу. «Летучие голландцы» стали какими-то «бескрылыми». Изобретательности в атаке, как показал матч с Францией, у «оранжевых» практически нет.
Это же можно сказать и об итальянцах. В матче против Португалии меня не покидало ощущение, что играет не «скуадра адзурра», а санкт-петербургский «Зенит» прошлогоднего образца. Видно, что Роберто Манчини, хоть и сменил Питер на сборную, но результата добиться не может.
О чем это говорит? Прежде всего, это показывает, что в современном футболе нельзя быть фаворитом и не развиваться — игра тебя накажет. Крах Италии и Нидерландов — это также хороший урок и сборным из «малых футбольных стран». Если в игре не будет новых идей, если в странах планомерно не развиваются спортшколы, то успеха в нынешнем европейском футболе не сыскать. И как раз Лига наций дает эту возможность — проверять талантливую молодежь в матчах с равными командами.
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