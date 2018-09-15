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30 лет победе в Сеуле-1988
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30 лет победе в Сеуле-1988 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Тараканов, Тихоненко, Волков и Марчюлёнис вспоминают события 30-летней давности.
В 1972 году американцы проиграли в финале Олимпиады и до сих пор считают это случайностью. Но в 1988-м сборная СССР обыграла американцев в полуфинале Олимпиады без всяких нервных концовок. «Когда мы вышли на полуфинал, запомнилось два момента, — вспоминает форвард той сборной Сергей Тараканов спустя 30 лет. — Первый — это плакаты болельщиков на трибунах „Мы ждали этого момента 16 лет“. Знаменитые три секунды. И после этого сборная СССР не встречалась с американцами. В Монреале мы не дошли до финала, выиграв бронзу. В 80-м — бойкот от них, в 84-м — бойкот от нас. Хотя я уверен, что в 1984 году у нас была команда ещё сильнее, с молодым и здоровым Сабонисом и теми, кто к 88-му уже закончил карьеру. Ерёмин, Ткаченко. Представляете, если бы мы обыграли американцев на Олимпиаде в Лос-Анджелесе? Это было бы намного эффектнее. Тем более, что у них тогда среди студентов был Майкл Джордан. Конечно, гарантировать такое нельзя. Но почему-то мне кажется, что мы тогда были ещё сильнее. Пришлось сделать это в 88-м.
— А второй момент? — Во время разминки мы вышли первыми и выбрали кольцо. И тут вальяжно выходят американцы. Именно вальяжно, пытаясь показать всем своим видом, что они звёзды. Они жевали такую модную бабл-гам и с ухмылками пытались отправить нас разминаться на другое кольцо. Но мы были такими злыми и настроенными на борьбу, что практически рыкнули им в ответ. Не могу сказать сейчас, какими словами мы пользовались, но они дорогу нашли. Хотя та команда США была очень сильная. Почти все имели уже контракты с клубами НБА. И большинство стали звёздами НБА буквально через год-два.
Тараканов отметил и ещё один момент — это злость. Настоящую спортивную злость. Костяк сборной был из двух клубов — ЦСКА и „Жальгириса“. В мясорубке суперфиналов двух грандов в чемпионате СССР лидеры научились никого не бояться. Никаких авторитетов и давления. Форвард армейцев Валерий Тихоненко рассказал о конкуренции и дружбе в сборной. — Когда я приехал в ЦСКА, мой конкурент по позиции лёгкого форварда Сергей Тараканов был старше и уже давно был звездой и лидером сборной. Но меня это нисколько не смущало. Вы знаете, именно Тараканов был моим наставником в команде. И, представляете, на тренировке иду под кольцо, локтем в кровь ему разбиваю губу и забиваю. Поворачиваюсь, а он рукой кровь с лица смахивает и говорит: „Тихий, ты чего?“. А что я? На меня Гомельский смотрит. Я не могу иначе. Но, знаете, после тренировки мы моемся в душе, переодеваемся, и я — алмаатинский бездомный — иду домой к Тараканову. Его жена готовит ужин, накрывает на стол. Суп, горячее. Домашний уют. Мы по-настоящему дружили. Я очень благодарен Сергею. Но на площадке мы друг друга не жалели. Наверное, это и сделало нас чемпионами.
Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Федерации баскетбола Москвы.
Олимпийские чемпионы дружат до сих пор. 30-летие сеульского триумфа отмечают в полном составе на даче у Шарунаса Марчюлёниса. Легенда европейского баскетбола стал первым европейцем среди звёзд НБА. В лучшей лиге мира он выходил со скамейки запасных, но забивал под 20 очков в среднем за игру и в итоге получил престижный приз „запасной года“ с 52% попаданий! Именно игра литовского защитника пробила дверь в НБА для европейцев. Теперь он — успешный бизнесмен, владелец крупной гостиницы в центре Вильнюса и гостеприимный хозяин для партнёров по сборной СССР. Шарас скромничает, когда ему напоминают про 20 очков в среднем за матч. Лишь напоминает, как тяжело ему пришлось, ломая стереотипы о европейцах в НБА.
— Все думали, что раз белый, да еще и из Европы, то от борьбы уклоняюсь и контакта боюсь. Это не просто стереотипы. Даже судьи во время игры не свистели на мне фолы. Думали — если бы фол был, то он давно бы упал и корчился бы от боли. А я шёл дальше. Старался. Всегда играл в контакт и пытался доказать, что не хуже. Было очень непросто. Особенно первый год в НБА. В глухом запасе. Похожая ситуация была в сборной СССР, когда никак не мог попасть в состав. Если бы не Папа (Александр Гомельский. — Прим. „Чемпионат“), то мог вообще завязать с баскетболом задолго до Олимпиады. Он дал мне шанс и поверил в меня. — Вы никогда не произносите фамилию Гомельский. Только Папа. Это же не случайно? — Конечно, нет. Он поверил, он доверил. Представляете, я несколько лет подряд никак не мог попасть в состав сборной СССР. Там игроки „Жальгириса“ и ЦСКА поддерживали друг друга, и молодому парню из „Статибы“ было сложно. Меня всегда „отцепляли“ перед турнирами. А тут Папа дал мне мяч, и буквально за два года я стал главным снайпером сборной. Без доверия этого не было бы. Но Папа был справедлив. Конкуренция очень большая. Тоже друг за другом гонялись. И Хома (Вальдемарас Хомичус — прим. „Чемпионат“) за мной, и Курт (Римас Куртинайтис. — Прим. „Чемпионат“) за мной. И я за ними. Мигель (Игорс Миглиниекс. — Прим. „Чемпионат“) тоже не подарок. Это была мужская конкуренция, в которой мы становились сильнее.
А уже на закрытой вечеринке бывший форвард ЦСКА и сборной СССР Александр Волков (сейчас — президент федерации баскетбола Украины) вспомнил историю, как Марчюлёнису было непросто в сборной Союза. — Лежим после тренировки в номере в Новогорске с Сабонисом, в себя приходим. Тут заходит воспитанный Марчюлёнис со стопкой книг и говорит: „Я все свои книги прочитал, может поменяемся?“ Сабас с сигаретой, выдыхает в форточку дым и говорит не очень дружелюбно: „Здесь книги не читают! Это „Жальгирис“.
Миллион историй, рассказанных сейчас, вызывают улыбку. А тогда были невероятная конкуренция, противостояние клубов, республик СССР, и всё это под руководством Александра Гомельского стало грозной силой, изменившей весь современный баскетбол. Именно сборная СССР разбила миф о непобедимости американцев на баскетбольной площадке. И уже в 1992 году, в Барселоне, мир увидел дрим-тим, а двери НБА открылись для европейцев. Современный баскетбол своей глобализацией обязан этим парням, которые, пробившись в сборную СССР, торговали джинсами, тренировались как проклятые и выигрывали золото Олимпиады под обещание, что их отпустят играть за границу. Именно это обещал Гомельский перед Олимпийскими играми в Сеуле. Чтобы поздравить их с 30-летием победы, в Вильнюс прилетел вице-президент МОК Сергей Бубка. Легенда прыжков с шестом выиграл всё, но до сеульской Олимпиады не мог покорить главную вершину. Именно в 88-м он выиграл своё золото. А сейчас, 30 лет спустя, вручил баскетболистам именные перстни.
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