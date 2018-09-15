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Фабио Пеккья: «Роналду всегда любил серию А»
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Фабио Пеккья: «Роналду всегда любил серию А» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Бывший помощник Рафаэля Бенитеса в "Реале" Фабио Пеккья заявил, что не был удивлен трансфером форварда Криштиану Роналду в «Ювентус». По его мнению, португалец всегда любил итальянский чемпионат.
— Роналду любил серию А и Италию в течение многих лет, — приводит Football Italia слова Пеккья. — Я думаю, что он взял его у тренера "Манчестер Юнайтед" по фитнесу Вальтера Ди Сальво. Роналду приносит особую энергию, которую он также может передать футболистам «Юве». Он не против быть в центре внимания, как позитивного, так и негативного.
Роналду провел 3 матча в составе «Ювентуса» и отметился одной результативной передачей.
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