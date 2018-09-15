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Пирло: «Дибала должен взять пример с Роналду»
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Пирло: «Дибала должен взять пример с Роналду» 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением о форварде команды Пауло Дибале. Аргентинец дважды не попадал в стартовый состав команды, которая провела три гры.
"Любому футболисту непросто, когда он не попадает в стартовый состав. Дибала сделает всё возможное, чтобы получать регулярную игровую практику. Если аргентинец будет тренироваться в том же ключе, что и Роналду, то обязательно попадёт в стартовый состав", — цитирует Пирло Football Italia.
"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав в трёх матчах девять очков.
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