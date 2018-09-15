Чех: «Знаю, что все будут ждать моей следующей ошибки»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех все еще переживает по поводу двух своих неточных передач в матче 4-го тура АПЛ с «Кардиффом», которые чудом не стали результативными.

"Я по-прежнему привыкаю к новому стилю. Безусловно, выполняя такое большое количество передач, есть вероятность допустить ошибку. Но я стараюсь избегать этого, это очевидно. Я недоволен теми двумя передачами, к счастью, это не повлияло на результат, но, думаю, в целом моя игра была на хорошем уровне.

Если команда побеждает, а твоя ошибка не стала результативной, это отличный повод подумать над тем, что в следующий раз тебе стоит быть точнее. Мне повезло, что ничего плохого не случилось. Знаю, что все будут ждать моей следующей ошибки. Любой матч на воротах в рамках Премьер-лиги — это огромное давление", — цитирует Чеха Sky Sports.

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