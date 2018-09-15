«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» на матч 5-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 15 сентября, на стадионе «Уэмбли».

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Алексендер-Арнольд, Вейналдум, Милнер, Кейта, Салах, Мане, Фирмино.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.