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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы
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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы 

Чемпионат.com + ещё 2 7 часов назад
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» на матч 5-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 15 сентября, на стадионе «Уэмбли».
«Тоттенхэм»: Ворм, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Дайер, Уинкс, Дембеле, Эриксен, Лукас Моура, Кейн.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Алексендер-Арнольд, Вейналдум, Милнер, Кейта, Салах, Мане, Фирмино.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.
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