«Лада» вытолкнула «Тойоту» в лоток с овощами на «Золотой ниве»

Вечером 15 сентября в на улице Бориса Богаткова в Новосибирске «Лада» сдвинула припаркованную Тойоту на тротуар, где шла уличная торговля.