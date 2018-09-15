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«Лада» вытолкнула «Тойоту» в лоток с овощами на «Золотой ниве»
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«Лада» вытолкнула «Тойоту» в лоток с овощами на «Золотой ниве» 

ngs.ru 7 часов назад
Фото: ngs.ru
Вечером 15 сентября в на улице Бориса Богаткова в Новосибирске «Лада» сдвинула припаркованную Тойоту на тротуар, где шла уличная торговля.
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