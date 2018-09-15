Эриксен: «Игроки „Тоттенхэма“ не понимают, что происходит с новым стадионом»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал затянувшееся строительство нового стадиона «шпор».

"Игроки не понимают, что происходит [с новым стадионом], но хочется верить, что он будет готов уже скоро и мы сможем сыграть на нем. Это потрясающий проект, который требует времени, и это расстраивает. Должна быть конкретная дата.

Руководство «Тоттенхэма» не радо тому, что все так затянулось, но вряд ли уже что-то можно с этим поделать. Однако надеюсь, что мы сумеем ускорить процесс. Стадион должен быть в лучшем виде, когда мы впервые окажемся на нем, так что если на это требуется больше времени, пускай будет так", — цитирует Эриксена Sky Sports.

Напомним, что первый матч на новой арене «Тоттенхэма» должен был состояться 15 сентября — против «Ливерпуля», однако игра пройдет на «Уэмбли». Существует вероятность, что в нынешнем сезоне «шпоры» так и не сыграют на новом стадионе.