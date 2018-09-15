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Эриксен: «Игроки „Тоттенхэма“ не понимают, что происходит с новым стадионом»
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Эриксен: «Игроки „Тоттенхэма“ не понимают, что происходит с новым стадионом» 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал затянувшееся строительство нового стадиона «шпор».
"Игроки не понимают, что происходит [с новым стадионом], но хочется верить, что он будет готов уже скоро и мы сможем сыграть на нем. Это потрясающий проект, который требует времени, и это расстраивает. Должна быть конкретная дата.
Руководство «Тоттенхэма» не радо тому, что все так затянулось, но вряд ли уже что-то можно с этим поделать. Однако надеюсь, что мы сумеем ускорить процесс. Стадион должен быть в лучшем виде, когда мы впервые окажемся на нем, так что если на это требуется больше времени, пускай будет так", — цитирует Эриксена Sky Sports.
Напомним, что первый матч на новой арене «Тоттенхэма» должен был состояться 15 сентября — против «Ливерпуля», однако игра пройдет на «Уэмбли». Существует вероятность, что в нынешнем сезоне «шпоры» так и не сыграют на новом стадионе.
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