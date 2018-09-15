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От лапты до мас-рестлинга. В Рязани стартовали всероссийские соревнования по национальным видам спорта
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От лапты до мас-рестлинга. В Рязани стартовали всероссийские соревнования по национальным видам спорта 

62info.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: 62info.ru
Участие принимают более 200 спортсменов из 19 регионов, в том числе Алтайского и Хабаровского краёв, Удмуртии, Дагестана. Самая большая команда (41 человек) у хозяев чемпионата. В неё вошли представители четырёх районов: Александро-Невского, Пронского, Рязанского и Скопинского.
Программа включает шесть дисциплин. Это самбо, лапта, гиревой спорт, перетягивание каната, мас-рестлинг и русские шашки. К соревнованиям допускаются только сельские команды.
На торжественном открытии губернатор Николай Любимов отметил важность сохранения традиционных видов спорта, которые зародились и сейчас в основном развиваются в сельской местности. Они дают возможность строить дополнительную инфраструктуру и поддерживать здоровый образ жизни на селе, пояснил он.
Глава региона подчеркнул, что в Рязанской области ФОКи работают в каждом районе и сельчане могут заниматься спортом наравне с горожанами.
«Рязанская земля полна спортивных традиций. Издавна мы гордимся своими земляками. По преданию, Добрыня Никитич происходил именно из Рязанской области, и его, наверное, можно считать первым чемпионом по самбо. Его продолжатели и продолжатели других спортсменов и силачей сегодня представляют Рязань на всероссийском и международном уровнях».
Николай Любимов
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